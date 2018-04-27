Макларен: российская допинговая система включала в себя людей на всех уровнях

Канадский юрист Ричард Макларен поделился мнением о допинговой проблеме в России и рассказал о проведении расследований.

«Фильм ARD вызвал такую реакцию, что ВАДА нужно было ответить. Наше первое расследование касалось только легкой атлетики. Комиссия обнаружила, что в российской легкой атлетике была система использования допинга, за которой следили тренеры, официальные лица, врачи. Они знали периоды выведения допинг-препаратов, какие вещества использовать, как избегать тестирования.

Когда я первый раз прочитал текст в The New York Times с рассказом Родченкова о Сочи-2014, то сказал: «Этого не может быть». Это глубоко укоренившаяся культура мошенничества. Вся система была построена для того, чтобы ввести в заблуждение международное спортивное сообщество.

Система, которая была в России, включала в себя людей на всех уровнях. Происходившее здесь было масштабным спортивным жульничеством.

В России много слабых мест, которые позволяют культуре обмана вырастать и становиться широко распространенной. Политическая и геополитическая культура здесь доминируют над тем, что делают спортсмены.

Обман и махинации есть не только в России. Эта проблема существует во всём мире. Коррупция в нашем обществе есть на всех уровнях, мы также видим её в спорте. В конце концов, спорт — это наше общество в миниатюре", — цитирует Макларена The Daily Tar Heel.