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Макларен: российская допинговая система включала в себя людей на всех уровнях
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Макларен: российская допинговая система включала в себя людей на всех уровнях 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Канадский юрист Ричард Макларен поделился мнением о допинговой проблеме в России и рассказал о проведении расследований.
«Фильм ARD вызвал такую реакцию, что ВАДА нужно было ответить. Наше первое расследование касалось только легкой атлетики. Комиссия обнаружила, что в российской легкой атлетике была система использования допинга, за которой следили тренеры, официальные лица, врачи. Они знали периоды выведения допинг-препаратов, какие вещества использовать, как избегать тестирования.
Когда я первый раз прочитал текст в The New York Times с рассказом Родченкова о Сочи-2014, то сказал: «Этого не может быть». Это глубоко укоренившаяся культура мошенничества. Вся система была построена для того, чтобы ввести в заблуждение международное спортивное сообщество.
Система, которая была в России, включала в себя людей на всех уровнях. Происходившее здесь было масштабным спортивным жульничеством.
В России много слабых мест, которые позволяют культуре обмана вырастать и становиться широко распространенной. Политическая и геополитическая культура здесь доминируют над тем, что делают спортсмены.
Обман и махинации есть не только в России. Эта проблема существует во всём мире. Коррупция в нашем обществе есть на всех уровнях, мы также видим её в спорте. В конце концов, спорт — это наше общество в миниатюре", — цитирует Макларена The Daily Tar Heel.
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