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Нижегородец завоевал серебро на первенстве России по тяжелой атлетике
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Нижегородец завоевал серебро на первенстве России по тяжелой атлетике 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Нижегородский спортсмен Кирилл Остеев завоевал серебряную медаль на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров. Соревнования стартовали в старом Осколе 24 апреля и завершатся 29 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ГАУ НО «Центр спортивной подготовки».
19-летний мастер спорта Кирилл Остеев занял второе место в весовой категории 62 килограмма. Он взял 145 килограммов в толчке и 106 килограммов в рывке. Таким образом, его общий результат составил 251 кг.
Напомним, нижегородец Андрей Параходин стал серебряным призером международного турнира по бадминтону.
Фото: ГАУ НО «Центр спортивной подготовки»
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