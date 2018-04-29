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В России разработают план по защите спортсменов в международных судах
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В России разработают план по защите спортсменов в международных судах 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр спорта Павел Колобков заявил, что доволен признанием решения Международного олимпийского комитета по отношении к российским спортсменам несправедливым. Об этом информирует ТАСС.
"То, что решение МОК признано несправедливым, уже говорит о том, что, в принципе, честь наших спортсменов мы отстояли в судебных инстанциях", — сказал он.
Колобков помимо этого отметил, что Россия будет готова подавать новые иски в международные суды после детального изучения дел.
"План защиты российских спортсменов в международных судах будет принят совместно с адвокатами после изучения мотивировочной части каждого дела", — подытожил минспорта.
Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу по борьбе с допингом.
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