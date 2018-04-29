В России разработают план по защите спортсменов в международных судах

Министр спорта Павел Колобков заявил, что доволен признанием решения Международного олимпийского комитета по отношении к российским спортсменам несправедливым. Об этом информирует ТАСС

"То, что решение МОК признано несправедливым, уже говорит о том, что, в принципе, честь наших спортсменов мы отстояли в судебных инстанциях", — сказал он.

Колобков помимо этого отметил, что Россия будет готова подавать новые иски в международные суды после детального изучения дел.

"План защиты российских спортсменов в международных судах будет принят совместно с адвокатами после изучения мотивировочной части каждого дела", — подытожил минспорта.

Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу по борьбе с допингом.