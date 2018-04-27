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В МИД назвали искусственными обвинения в употреблении допинга российскими атлетами
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В МИД назвали искусственными обвинения в употреблении допинга российскими атлетами 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство окажет поддержку российским спортсменам, наказанных Международным олимпийским комитетом (МОК) по обвинению в нарушении антидопинговых правил.
"Я очень рассчитываю, что сегодня мы с вами посмотрим, в каком состоянии наше взаимодействие находится, наметим шаги дополнительные, чтобы помочь нашим спортсменам, «чистым» спортсменам отстаивать свою правоту. Мы уже имеем немало фактов, показывающих искусственность раздутой кампании так называемых допинговых скандалов. Мы будем отстаивать правду, отстаивать законные права наших «чистых» спортсменов", — цитирует Лаврова "РИА Новости".
Ранее бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль «Дюшес».
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