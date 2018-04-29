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Спортсмены Академического района стали первыми в беге на окружных соревнованиях
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Спортсмены Академического района стали первыми в беге на окружных соревнованиях 

Твоя Газета 5 часов назад
Фото: Твоя Газета
25 апреля состоялись окружные отборочные соревнования по легкой атлетике в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спартакиада пенсионеров России», где Академический район занял первое место в беге на дистанции 1500 м (для мужчин) и 900 м (для женщин).
В нашей команде в соревнованиях принимали участие две женщины (55 лет и старше) и двое мужчин (60 лет и старше).
Академический район занял: 1-ое место по лёгкой атлетике (бег 1500 метров для мужчин и 900 метров для женщин) и 2-ое место в комбинированной эстафете (ведение баскетбольного мяча с бросаниями его в кольцо).
В личном зачёте: 1-ое место по лёгкой атлетике (бег 1500 метров) занял Товмасян А. Т., 3-е место досталось Молчанову Р. В.
Поздравляем победителей с заслуженной победой!
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