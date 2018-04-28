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Воздушная Атлетика: Воронеж-2018, четвертый турнир спортивного сезона ФВАР
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Воздушная Атлетика: Воронеж-2018, четвертый турнир спортивного сезона ФВАР 

Российский стадион 13 часов назад
Фото: Российский стадион
Федерация воздушной атлетики России (ФВАР) продолжает серию региональных отборочных турниров Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Воздушная Атлетика Воронеж -2018, это уже четвертый турнир серии и второй по ЦФО, который состоится 28 апреля 2018 в спортивном комплексе «Энергия», ул. Ворошилова, д.1 А, Воронеж, вход для зрителей бесплатный.
Традиционно ФВАР проводит спортивные турниры в трех основных дисциплинах Воздушной Атлетики: спорту на пилоне, воздушными полотнам и воздушному кольцу, в различных возрастных категориях. Заявки на участие в турниреподали более 80 атлетов из Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Московской областей, прием заявок участников турнира заканчивается 21 апреля.
Всеотборочные турниры сезона 2018 проводятсяпоновымправилам ФВАР, наиболее отличительная особенность которых в этом сезоне это:
—дополнительные категории — увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории;
— более четко и строго описаны требования к выступлению и подготовке участников спортивного турнира.
— применяется объективная система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления);
—поитогам отборочного турнира отбираются только 5 атлетов, ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ с наивысшим баллом по своей категории (подгруппе), для участия в финале «Общероссийского спортивного турнира по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018», который пройдет в сентябре 2018 в Москве.
Отборочный турнир Воздушная Атлетика Воронеж— 2018 проводится при поддержке Партнёров ФВАР и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018» победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, (Заявка №17-2-002002), в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».
Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правилах и задать свои вопросы можно в официальных группах турнира и федерации.
Федерация Воздушной Атлетики России
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