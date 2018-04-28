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Зеппельт: подтверждаю информацию о работе Чёгина с российскими ходоками
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Зеппельт: подтверждаю информацию о работе Чёгина с российскими ходоками 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что у него была информация о работе пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чёгина с российскими ходоками.
«Отдел допинговых расследований телеканала ARD подтверждает эту информацию. Источник недавно контактировал со мной и сказал, что Чёгин присутствовал на тренировках ходоков в Чебоксарах в марте этого года.
В это же время там находился Сергей Широбоков, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в ходьбе на 20 км. И там был также один турецкий спортсмен», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ходе расследования установило, что пожизненно дисквалифицированный тренер Виктор Чегин продолжает тренировать сборную России по спортивной ходьбе.
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