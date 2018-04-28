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В районе Аэропорт состоялся легкоатлетический турнир
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В районе Аэропорт состоялся легкоатлетический турнир 

Управа района Аэропорт города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Районный турнир по легкой атлетике прошел в Аэропорте. В соревнованиях приняли участие люди старшего возраста. Организаторами выступили специалисты районного центра досуга и спорта «Орбита». Об этом рассказала представитель центра Екатерина Копейкина.
— Турнир состоятся в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. Кросс бежали в Тимирязевском лесопарке. Первое место заняла Елена Степанова, второй стала Лидия Ермаченкова, бронза у Елены Рыбиной, — пояснила Копейкина.
Лучшие бегуны представят район на окружных соревнованиях по легкой атлетике. (мю)
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