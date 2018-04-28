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В Ростове-на-Дону открыли крупнейший на Юге России гребной канал
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В Ростове-на-Дону открыли крупнейший на Юге России гребной канал 

Парламентская газета 11 часов назад
Фото: Главный региональный
Модернизация позволит выйти на подготовку спортсменов самого высокого уровня.
Подготовка спортсменов будет вестись по 12 олимпийским видам спорта. И не только по водным, а таким, как академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ.
Территорию вокруг канала оборудовали для занятий футболом, пляжным волейболом, лёгкой атлетикой, велоспортом, а также бейсболом, регби и стритболом.
Теперь здесь можно проводить соревнования самого различного уровня, включая международные. Реконструкция обошлась федеральному и областному бюджетам в 700 миллионов рублей.
Основная часть средств пошла на дноуглубление и берегоукрепление. Появились на канале также новые зрительские трибуны, судейские вышки и спасательная станция.
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