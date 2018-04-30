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Шубенков: перед стартом сезона присутствует лёгкий мандраж
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Шубенков: перед стартом сезона присутствует лёгкий мандраж 

Чемпионат.com 9 часов назад
Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о подготовке к грядущим стартам.
«Пока у меня подтверждены старты в Юджине 26 мая и Шанхае 12 мая. Идут переговоры на пару стартов в июне. В планах значится чемпионат Европы в Берлине, главный старт сезона.
Подготовка идёт в штатном режиме и в неплохом темпе. Как-то давать общую оценку сейчас сложно, но могу сказать, что по отдельным куска я выгляжу, в принципе, неплохо. Алтайские леса позволили заложить бодрую базу в ноябре-декабре, которую мы пытались развить в марте-апреле в Сочи на Чёрном море.
Ожидания от первого старта, даже не знаю, оптимистичные что ли. Самому интересно, чего мы там натренировали, ведь ни один контрольный забег всё равно не покажет того, что может произойти в крутом серьёзном забеге вместе с сильнейшими мира сего. Да и заскучать по соревнованиям я успел изрядно. Хоть и не было у меня пропущенного года, как в начале сезона — 2017, но лёгкий мандраж всё же подступает. В общем, пора уже и в бой», — цитирует Шубенкова пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ранее Шубенков, являющийся обладателем полного комплекта медалей чемпионатов мира по бегу с барьерами получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступить на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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