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Тяжелоатлеты Олег Чен и Руслан Албегов включены в национальный пул допинг-тестирования
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Тяжелоатлеты Олег Чен и Руслан Албегов включены в национальный пул допинг-тестирования 

Российский стадион 7 часов назад
Фото: Российский стадион
Тяжелоатлеты Олег Чен и Руслан Албегов включены в национальный пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Ранее в марте Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сняла с двукратного чемпиона мира Албегова и двукратного чемпиона Европы Чена временное отстранение от соревнований, наложенное по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Как отмечается, кроме Чена и Албегова, в национальный пул тестирования также были включены Адам Малигов, Александр Урвачев, Александр Краснов, Дмитрий Стрига, Родион Бочков, Кирилл Красный, Анастасия Романова, Дарья Рязанова, Надежда Панова, Алла Кайтукова и Мария Петрова. При этом из национального пула тестирования был исключен Александр Иванов, а из расширенного пула — Сергей Борисов, Сергей Колесников и Галина Макарова.
Согласно регламенту, спортсменам, включенным в пулы тестирования, необходимо до 7 мая 2018 года заполнить, подписать и отправить регистрационную форму в РУСАДА, а также предоставить информацию о местонахождении в системе ADAМS на текущий квартал.
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