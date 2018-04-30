Тяжелоатлеты Олег Чен и Руслан Албегов включены в национальный пул допинг-тестирования

Тяжелоатлеты Олег Чен Руслан Албегов включены в национальный пул допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Согласно регламенту, спортсменам, включенным в пулы тестирования, необходимо до 7 мая 2018 года заполнить, подписать и отправить регистрационную форму в РУСАДА, а также предоставить информацию о местонахождении в системе ADAМS на текущий квартал.