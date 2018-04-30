Муллина — единственная из россиян выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе

Прыгунья с шестом Ольга Муллина — единственная россиянка, которая выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Это стало известно после публикации стартовых протоколов на сайте турнира. Соревнования пойдут 4 мая.

Личный рекорд россиянки 4,67 м. Её соперницами будут американка Сэнди Моррис и гречанка Екатерини Стефаниди.

25-летняя Муллина — неоднократный призёр летнего и зимнего чемпионатов страны. Муллина получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и будет выступать в 2018 году в нейтральном статусе.