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Муллина — единственная из россиян выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе
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Муллина — единственная из россиян выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе 

Чемпионат.com 7 часов назад
Прыгунья с шестом Ольга Муллина — единственная россиянка, которая выступит на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Это стало известно после публикации стартовых протоколов на сайте турнира. Соревнования пойдут 4 мая.
Личный рекорд россиянки 4,67 м. Её соперницами будут американка Сэнди Моррис и гречанка Екатерини Стефаниди.
25-летняя Муллина — неоднократный призёр летнего и зимнего чемпионатов страны. Муллина получила разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и будет выступать в 2018 году в нейтральном статусе.
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