Отстранение ВФЛА будет продлено

«Получается, изменений в антидопинговой культуре в России не произошло»

Возможное участие в тренировках сборной России по спортивной ходьбе пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина может привести к продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики.

28 апреля появилась информация о том, что пожизненно дисквалифицированный российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин появился на тренировке российских ходоков.

Н фоне до сих пор не снятого Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), данная новость сразу же привела к обострению ситуации вокруг российского спорта.

В данный момент российские легкоатлеты вынуждены запрашивать специальные разрешения на участие в международных соревнованиях и выступать в них, в случае полученного допуска, под нейтральным флагом.

Ситуация потребовала оперативной реакции от главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина , отметившим, какую работу по борьбе с допингом проводит его ведомство, и выразившим обеспокоенность возможным участием Чегина в тренировке сборной страны по спортивной ходьбе.

«ВФЛА проводит большую работу по реформированию российской легкой атлетики, акцент делается и на проблемы антидопинга. Вся эта деятельность направлена на одно — восстановление ВФЛА и снятие запрета на участие в международных стартах наших спортсменов, — рассказал Шляхтин в интервью ТАСС.

— Мы работаем, достигаем определенных успехов, но раз от раза сталкиваемся с подобными случаями. Не могу сказать, что опускаются руки, нет, но, хочется отметить, что пока наши тренеры и спортсмены не изменят ментальность, сколько бы ни работала ВФЛА, результата не будет.

Обращаюсь ко всем, надо одуматься и стать осознанными и помочь нам, нельзя «наступать на грабли».

К делу подключилось и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), оперативно начавшее проверку и расследование по факту возможного участия Чегина в тренировках сборной.

«В настоящий момент Всероссийская федерация легкой атлетики продолжает реформы, и в частности в сфере антидопинга, необходимые для ИААФ и снятия запрета на участие в международных соревнованиях российских легкоатлетов.

Но, к сожалению, по-прежнему наблюдается недопонимание серьезности ситуации по взаимодействию с дисквалифицированными тренерами и спортсменами, — говорится в заявлении.

ВФЛА просит вас обратить внимание на пункт 2.10 «Запрещенное сотрудничество» Всемирного антидопингового кодекса. Данный пункт содержит информацию о сотрудничестве спортсмена или иного лица, находящегося под юрисдикцией Антидопинговой организации в профессиональном или связанном со спортом качестве, с любым персоналом спортсмена, который отбывает срок дисквалификации.

Отметим, что спортсмену или иному лицу, замеченному в данном нарушении Всемирного антидопингового кодекса, может грозить дисквалификация.

Согласно данному пункту Всемирного антидопингового кодекса спортсмены и иные лица не должны работать с тренерами, инструкторами, врачами или иным персоналом спортсмена, которые отбывают дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил, или которые были признаны виновными по уголовному делу или в ходе дисциплинарного расследования в отношении допинга.

Напоминание данного пункта Всемирного антидопингового кодекса связано с полученной информацией о появлении 20 апреля 2018 года в месте проведения учебно-тренировочном сборе в Караколе (Киргизия) пожизненно дисквалифицированного за нарушение антидопинговых правил Виктора Чегина.

В настоящий момент ВФЛА проводит рабочую проверку по данному факту, о результатах которой будут проинформированы РУСАДА и ИААФ.

Всероссийская федерация легкой атлетики настоятельно просит всех спортсменов, тренеров и представителей региональных федерации обратить внимание на возможные факты запрещенного сотрудничества, предвидеть их и не допускать. Еще раз напоминаем, что такого рода запрещенное сотрудничество может поставить под угрозу выступление российских спортсменов в летнем сезоне 2018 года».

Новость о возможном новом выходе Чегина на авансцену не осталась незамеченной и самой ИААФ. В организации выразили серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией и тоже выпустили официальное заявление.

«Если подтвердится, что российские ходоки все еще работают с Виктором Чегиным, несмотря на особое предупреждение не делать этого после его пожизненной дисквалификации, то получается, что никаких реальных изменений в антидопинговой культуре в российской легкой атлетике не произошло.

Трудно понять, как эти спортсмены могут получить допуск до международных соревнований, не поставив под сомнение их целостность.

Мы ждем от России полного сотрудничества в дисциплинарных делах по тем спортсменам, которые осознанно пошли на сотрудничество с отстраненным тренером», — говорится в заявлении специальной комиссии ИААФ по восстановлению ВФЛА.

В ИААФ сообщили, что сотрудничество с Чегином может повлиять на допуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.