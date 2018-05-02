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UK Athletics: новые правила ИААФ приведут к серьёзным спорам
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UK Athletics: новые правила ИААФ приведут к серьёзным спорам 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Легкоатлетической федерации Великобритании (UK Athletics) Ричард Боукер прокомментировал новые правила допуска спортсменок к соревнованиям под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), требующие, чтобы женщины с высоким уровнем тестостерона снизили содержание гормона.
«Я понимаю, почему ИААФ решила обратить внимание на этот вопрос. Я полностью этого понимаю. Но в этом случае возникает довольно много вопросов и сложностей.
Чтобы стать великим чемпионом, спортсмену приходится преодолеть огромный путь. Требуется талант и физические силы. Эти люди — не такие, как я или вы.
Скажем, если вы занимаетесь прыжками в высоту и ваш рост составляет около 2 м, то вам будет легче, чем тому, чей рост составляет 180 см. Разве это не преимущество? А если у вас большая длина шага и вы являетесь спринтером, разве это не физическое преимущество? Я считаю, что новые правила ИААФ приведут к возникновению серьёзных споров.
Нет никаких сомнений, что Семеня является великой атлеткой, великолепным послом нашего вида спорта в своей стране и во всём мире. Надеюсь, что она сможет приехать на Кубок мира в Лондоне. Здесь её тепло встретят любители лёгкой атлетики», — цитирует Боукера The Guardian.
Новые правила требуют, чтобы легкоатлетки с высоким содержанием тестостерона снизили содержание гормонов в крови не менее чем до 5 нмоль/л. В эту группу входит и двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня. Спортсменке придётся снизить уровень тестостерона, чтобы продолжить выступление в международных соревнованиях.
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