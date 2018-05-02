Мальчик в девочке

Гендер часто становится причиной разбирательств в спорте. Олимпийскую чемпионку по бегу Кастер Семеню несколько лет подозревали в том, что она мужчина. И даже заставили лечиться из-за повышенного уровня тестостерона. Семеня не единственная в этом списке. Первой спортсменкой, чей пол был поставлен под сомнение, стала немка Дора Ратьен. Легкоатлетка знала, что не по праву выступает в женских соревнованиях, однако молчала и одно за одним выигрывала соревнования. Тем не менее нацисты поймали Ратьен, и правда была раскрыта. История первого интерсексуального спортсмена — в материале «Ленты.ру»

Пусть будет девочка

В 1938 году Дора выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике и поставила мировой рекорд в прыжках в высоту. Впереди спортсменку ждало мировое первенство и Олимпиада. Однако по дороге домой легкоатлетку остановили сотрудники немецкой полиции. Поразительно похожая на мужчину спортсменка вызывала подозрения. Медицинское обследование установило, что Дора — мужчина.

Гендерный вопрос встал уже с рождением будущей спортсменки. Родителей долго не подпускали к ребенку, и Ратьены забеспокоились, нет ли у новорожденной проблем со здоровьем. Врачи не могли определить, кто перед ними — девочка или мальчик. В конце концов акушерка взяла ответственность на себя и записала новорожденную как девочку.

В девять месяцев ребенок заболел пневмонией, и родители вызвали врача. Отец попросил медика заодно осмотреть и гениталии дочери. После осмотра врач сказал: «Пусть будет девочка — все равно вы ничего тут поделать не можете». Ратьены не стали устраивать дополнительных проверок, назвали ребенка Дорой и растили ее как девочку.

К подростковому возрасту Дора почувствовала, что отличается от сверстниц. У нее не росла грудь, а голос становился все более грубым. Однако Ратьены, в семье которых уже было три дочери, запретили обсуждать тему гендера. Родители продолжали покупать Доре платья и завязывать в волосы бантики. Девочка стеснялась спросить у родителей, что с ней не так и тщательно маскировала маскулинность. Однако мужское все равно выходило на поверхность — Дора была лучшей спортсменкой в классе, и учитель физкультуры пророчил подопечной карьеру легкоатлетки.

Родители выступили против спортивного будущего ребенка. Ратьены работали на заводе и со временем накопили на трактир, поэтому и Дору родители устроили на табачную фабрику, где она стала работать упаковщицей. Однако там девушку заметил тренер спортивного клуба. И предложил тренироваться на профессиональном уровне.

Триумф воли

Дора сосредоточилась на прыжках в высоту. Сначала спортсменка выиграла любительский чемпионат, а в 1936 году стала чемпионкой страны. Благодаря своим результатам Ратьен попала в олимпийский резерв сборной Германии и в 1936-м стала участницей Игр в Берлине.

На Олимпиаду немецкая сборная кроме Доры послала еще двух прыгуний в высоту — Гретель Бергманн и Эльфриду Каун. Однако перед стартом еврейку Бергманн сняли с соревнований якобы из-за травмы, а по сути из-за неподходящего происхождения. В фильме «Берлин 36», снятом о Бергманн, рассказывалось, что Ратьен заменила еврейскую спортсменку: на деле Дора была одной из трех атлеток, получивших право выступать на Олимпиаде, и не препятствовала выступлениям Бергманн.

Перед открытием Олимпиады нацистская пресса активно популяризировала спорт и восхваляла немецких атлетов: прыгуний Каун и Ратьен журналисты назвали избранными и пророчили им призовые места. Дора избегала внимания прессы. При этом девушка ярко красилась и носила подчеркивающие талию платья, чтобы никто не мог уличить ее в обмане.

На период Игр Дора вместе с другими девушками переезжает в Олимпийскую деревню. Спортсменка не появляется в душевой раздетой и не позволяет себе ходить при других в нижнем белье. Другие атлетки считают поведение прыгуньи странным. Коллегу по сборной удивляет, что у Доры нет ухажеров, однако Каун списывает это на мужеподобную внешность Ратьен. В целом никого не волнует пол Доры, ведь спортсмены сосредоточены на предстоящих соревнованиях.

Тренировки не прошли впустую — немецкая сборная выступила на берлинских Играх успешно. В соревнованиях по прыжкам в высоту Каун взяла бронзовую медаль, а Ратьен, которой только исполнилось 17 лет, стала четвертой — с результатом 1,58 метра и даже попала в фильм Лени Рифеншталь «Олимпия».

Через два года федерация легкой атлетики посылает Дору на чемпионат Европы в Вену. Для женщин впервые проводилось отдельное первенство, и Ратьен попала в историю, установив мировой рекорд — 1,70 метра и завоевав в соревнованиях по прыжкам в высоту первую золотую медаль на чемпионатах Европы.

Не девочка

После победы в Вене Дора возвращалась в Кельн, чтобы начать подготовку к Олимпиаде-1940. К Играм, которые не состоялись из-за начавшейся Второй мировой войны. Спортсменка ехала в поезде, когда попутчики вызвали полицию. Пассажиры заявили, что в вагоне сидит странный мужчина, переодетый в женщину.

Полицейские потребовали у Ратьен документы. Легкоатлетка сначала отпиралась, показывала завоеванную медаль и удостоверение личности. Однако полицию насторожил грубый голос и волосатые руки спортсменки. Решено было отправить девушку на медицинское обследование. «А если я буду сопротивляться?» — спросила Ратьен. «Тогда вас ждут более строгие меры», — парировал полицейский. Дора повиновалась.

«Широкий ровный шрам на месте паха исключает определение пола по первичным признакам. Все вторичные половые признаки указывают на то, что пациент — мужчина», — заключил медэксперт. Обследование выявило, что Дора — мужчина, однако с видоизмененными гениталиями. Ратьен родилась интерсексуалом с признаками и мужского, и женского пола. Поэтому акушерка и не смогла определить ее гендер при рождении.

Ратьен не пыталась доказать, что она не мужчина. Она признала вину и облегченно выдохнула — больше ей не нужно было прятаться и изображать из себя девушку.

Из Доры в Генриха

Несмотря на скандал, нацисты не стали скрывать ситуацию. Спортивный мир был оповещен о случившемся, и Ратьен не стала жертвой репрессий — огласка была повсеместной. На Дору завели уголовное дело, которое продолжалось до 10 марта 1939 года. Рейхсминистр спорта Чаммер унд Остен лично присутствовал на заседаниях и потребовал провести повторное обследование. Девушку отвезли в специальный санаторий, где медики подтвердили: Ратьен все-таки мужчина.

По итогам разбирательств суд постановил, что наказывать спортсменку за мошенничество нельзя, так как выгоды Ратьен не преследовала. Дору лишили спортивных титулов и запретили участвовать в соревнованиях с официальным обоснованием «нарушение устава спортсмена».

Отец Ратьен отрицал, что Дора — мужчина. Он настаивал, что не мог не заметить, если бы его дочь родилась мальчиком. Ратьен-старший сопротивлялся смене имени ребенка и заявлял, что Дора ни при каких обстоятельствах не должна носить мужскую одежду и заниматься мужской профессией.

Однако 11 января 1939 года Дора официально стала мужчиной и поменяла имя на Генрих. Через два месяца государственная прокуратура сняла с Ратьена обвинения и выдала мужчине новые документы и удостоверение инвалида. Мужчина участвовал во Второй мировой войне в звании рядового, а после управлял родительским трактиром в Бремене. О профессиональном спорте, как и о девичьем прошлом, Генрих забыл навсегда.