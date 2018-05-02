Ещё
Чемпионат мира по настольному теннису 2020 года состоится в Пусане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпионат мира по настольному теннису 2020 года состоится в Пусане 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпионат мира по настольному теннису 2020 года будет проведён в Пусане (Южная Корея), сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Южная Корея впервые пример командный турнир чемпионата мира. Помимо Пусана на проведение турнира также претендовали Сан-Хосе (США) и Екатеринбург. Заявка Екатеринбурга была отозвана в конце апреля из-за введения нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно новым правилам, принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других спортивных соревнований можно только от тех стран, чьи Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу ВАДА. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу с 2015 года.
Чемпионат.com: последние новости
IAAF рассмотрит вопрос допуска тренировавшихся с Чёгиным россиян к соревнованиям Видеоинтервью Колобкова после встречи с президентом IAAF Коэ Макларен: российская допинговая система включала в себя людей на всех уровнях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского43
Жуков принял важное решение12
Мальчик в девочке3
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Двигаемся дальше»: новый рекорд Овечкина1
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение