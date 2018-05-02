Чемпионат мира по настольному теннису 2020 года состоится в Пусане

Чемпионат мира по настольному теннису 2020 года будет проведён в Пусане (Южная Корея), сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Южная Корея впервые пример командный турнир чемпионата мира. Помимо Пусана на проведение турнира также претендовали Сан-Хосе (США) и Екатеринбург. Заявка Екатеринбурга была отозвана в конце апреля из-за введения нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Согласно новым правилам, принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других спортивных соревнований можно только от тех стран, чьи Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими Кодексу ВАДА. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу с 2015 года.