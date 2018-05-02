Чемпион мира из Кении попался на допинге

Кенийский чемпион мира по легкой атлетике провалил допинг-тест

Один из триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO), сообщает "Советский спорт"

Как информирует издание The Standard, имя спортсмена не разглашается. Антидопинговое агентство Кении (ADAK) и Федерация лёгкой атлетики Кении (AK) пока не сделало официального заявления по этому поводу.

Отмечается, что попавшийся на допинге атлет, вероятнее всего, будет дисквалифицирован, как кенийская победительница Бостонского марафона Рита Джепто и победительница Рио-2016 в марафоне Джемима Сумгонг. Обе спортсменки также провалили пробу на эритропоэтин.

Ранее сообщалось, что США обошли Россию по количеству допинговых нарушений за 2016 год.