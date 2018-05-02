Ещё
Чемпион мира из Кении попался на допинге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кенийский чемпион мира по легкой атлетике провалил допинг-тест 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Один из триумфаторов чемпионата мира по легкой атлетике из Кении сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO), сообщает "Советский спорт".
Как информирует издание The Standard, имя спортсмена не разглашается. Антидопинговое агентство Кении (ADAK) и Федерация лёгкой атлетики Кении (AK) пока не сделало официального заявления по этому поводу.
Отмечается, что попавшийся на допинге атлет, вероятнее всего, будет дисквалифицирован, как кенийская победительница Бостонского марафона Рита Джепто и победительница Рио-2016 в марафоне Джемима Сумгонг. Обе спортсменки также провалили пробу на эритропоэтин.
Ранее сообщалось, что США обошли Россию по количеству допинговых нарушений за 2016 год.
Газета.Ru: последние новости
Дисквалифицированные Чичерова и Кривошапка намерены вернуться в спорт В Госдуме оценили работу Жукова на посту главы Олимпийского комитета Южноафриканский юрист уволился из ИААФ в знак протеста против новых правил
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»14
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского51
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Липницкая удивила откровенным фото15
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение