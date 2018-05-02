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Глава Федерации керлинга России: мы не приемлем грязный допинговый спорт
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Глава Федерации керлинга России: мы не приемлем грязный допинговый спорт 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал о деятельности организации во время работы с Александром Жуковым, который возглавлял Олимпийский комитет России (ОКР). По его словам, стороны произвели большое количество изменений в рамках борьбы с допингом в спорте.
"Мы будем продолжать работать в Госдуме. Мы уже провели много важных спортивных и думских инициатив, законов, изменений в закон. Все антидопинговые законы, которые проводил комитет Госдумы по физической культуре и спорту, проходили вместе с Жуковым. Наша работа еще раз подтверждает то, что Россия не приемлет грязный допинговый спорт и выступает за чистоту в спорте", — цитирует Свищева НСН.
Ранее Жуков заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах главы ОКР.
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