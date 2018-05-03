ВДЦ «Смена» в Анапе посетила олимпийская чемпионка Елена Слесаренко

22 апреля ВДЦ «Смена» посетила олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Елена Слесаренко

Для почетной гостьи провели экскурсию по Всероссийскому учебно-тренировочному центру профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк Будущего». Олимпийской чемпионке представили уникальную учебно-тренировочную площадку, где в каждом павильоне центра обучение проходит на безопасных станках отечественного производства.

На пресс-конференции Елена Слесаренко рассказала юнармейцам историю своего успеха — о том, как добилась своей цели, выиграла олимпийскую медаль и достигла высоких достижений в спорте и в жизни. Спортсменка также отметила важность профориентации с самого детства.

«Сегодня мы впервые проводим юнармейский лагерь инновационно-технического творчества «ЮНТЕХ». Участники — самые лучшие и активные ребята из 28 регионов России, которые прошли конкурсный отбор. Мы сумели объединить военно-патриотическую и научно-техническую тематику смены — именно здесь ребята изучат новые компетенции, получат новые знания и заведут друзей. Желаю воспользоваться этой уникальной возможностью — перенять опыт и знания от настоящих специалистов!» — сказала Елена Слесаренко.

На мастер-классе олимпийская чемпионка поделилась с юнармейцами спортивными секретами — как правильно стартовать в беге, отталкиваться в прыжке с места и многим другим.

По ее словам, в спорт она пришла из танцев, а легкой атлетикой стала заниматься только с 6-го класса. На свою первую Олимпиаду в 2004 году она ехала с твердым желанием, что должна только победить, когда выиграла золотую медаль, то поняла, что эта награда несет ответственность перед обществом.

Встреча со сменовцами прошла в форме диалога. Мальчишек и девчонок интересовали многие вопросы: про движение «Юнармия», про спорт, будни настоящего спортсмена и многие другие. Елена Слесаренко пожелала ребятам верить в себя, всегда ставить перед собой задачи и добиваться своих целей.

"Меня очень воодушевляют такие встречи с чемпионами! Хочется стремиться к победам в будущем и добиться успехов!» — рассказала Татьяна Камбарова из Краснодарского края.