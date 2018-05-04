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IAAF отстранила пятерых россиян от участия в ЧМ по спортивной ходьбе
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IAAF отстранила пятерых россиян от участия в ЧМ по спортивной ходьбе 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.
Нейтрального статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков, передает ТАСС.
Как отмечается в сообщении, решение принято в связи с расследованием появившейся информации о том, что Виктор Чегин, пожизненно отстраненный от тренерской деятельности, участвовал в тренировке российских ходоков в Киргизии.
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