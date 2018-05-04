IAAF отстранила пятерых россиян от участия в ЧМ по спортивной ходьбе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых россиян статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.