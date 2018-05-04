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Российских ходоков лишили нейтрального статуса
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Российских ходоков лишили нейтрального статуса 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских ходоков нейтрального возможности выступить на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе, который пройдет в Китае. Об этом сообщается на официальном сайте IAAF.
Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарипов и Сергей Широбоков лишены нейтрального статуса. Организаторы турнира уже уведомлены о решении IAAF и исключили россиян из списка участников. Мировое первенство пройдет с 5 по 6 мая в Тайцане.
Одной из причин подобного решения послужило участие в подготовительных сборах россиян, проходивших в Киргизии, тренера Виктора Чегина. Специалист пожизненно отстранен от спорта за нарушение антидопинговых правил. IAAF намерена провести дальнейшее расследование.
Статус россиян для допуска к будущим соревнованиям пересмотрят, если будет получена дополнительная информация от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), или же станут известны результаты расследования.
На чемпионате мира по легкой атлетике, прошедшем в марте, допущенные до соревнований российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.
6 марта дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики была продлена. Одним из препятствий в снятии санкций является также статус РУСАДА. Организация до сих пор не восстановлена в правах.
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