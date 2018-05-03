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Семь спортсменов представят Россию на чемпионате мира по ходьбе в Китае
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Семь спортсменов представят Россию на чемпионате мира по ходьбе в Китае 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Семь российских ходоков представят Россию на чемпионате мира, который пройдет в китайском в Тайцане 5 и 6 мая. Об этом рассказала ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева
"Пять наших ходоков уже прилетели в Китай. Сергей Широбоков и Юлия Липанова будут на месте в пятницу", — отметила Юхарева.
У мужчин на дистанции 20 км выступят серебряный призер чемпионата мира — 2017 Сергей Широбоков и Василий Мизинов. На дистанцию 50 км выйдет Сергей Шарыпов.
У женщин Юлия Липанова возьмет старт на 10 км, Ольга Елисеева и Яна Смердова — на 20 км, а Клавдия Афанасьева — на 50.
Все семь человек предварительно получили от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтральных спортсменов, что дает право российским легкоатлетам принимать участие в международных соревнованиях на время отстранения.
Ранее сообщалось, что из-за участия тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина в тренировочном процессе отстранение ВФЛА будет продлено.
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