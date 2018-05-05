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Шляхтин: так ВФЛА никогда не восстановят
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Шляхтин: так ВФЛА никогда не восстановят 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Комсомольская Правда
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал отстранение пяти российских ходоков от командного Кубка мира из-за сбора с тренером Виктором Чёгиным.
«В этой ситуации надо было понимать, что у нас до этого был господин Казарин, господин Мельников, по которым был фильм-расследование Зеппельта. Поэтому моё мнение, что если люди не понимают, что нельзя общаться с дисквалифицированными тренерами…
Более того, Чёгин был на сборе, где находилась вся сборная страны. Это прямейшее нарушение. Это даже касается не только ходоков, это касается всего восстановления федерации. Тень ложится на всю легкоатлетическую семью.
Нам говорят: у вас есть Казарин, который тренирует в Кисловодске. Мы отвечаем: нет, нету. Они доказывают всё это фильмами. Говорят: у вас есть господин Мельников, который тренирует. Мы говорим: нет. Опять нам доказывают. У нас есть Чёгин, который тренирует. Так нас никогда не восстановят", — сказал Шляхтин в эфире ТК «Матч ТВ».
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