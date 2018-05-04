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ИААФ отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по ходьбе
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ИААФ отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по ходьбе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пять российских ходоков, которые прибыли в Китай для участия в командном чемпионате мира, стартующем 5 мая, отстранены от соревнований. Об этом сообщает ТАСС.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) лишила Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова статуса нейтральных спортсменов, из-за спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае.
Ранее панель ИААФ задумалась о таких мерах после появления информации об участии пожизненно дисквалифицированного тренера по легкой атлетике Виктора Чегина в тренировочных мероприятиях россиян.
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