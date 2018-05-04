ИААФ отстранила пятерых россиян от участия в чемпионате мира по ходьбе

Пять российских ходоков, которые прибыли в Китай для участия в командном чемпионате мира, стартующем 5 мая, отстранены от соревнований. Об этом сообщает ТАСС.