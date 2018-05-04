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Летний легкоатлетический тур ВФЛА стартует начнется 29 мая в Смоленске
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Летний легкоатлетический тур ВФЛА стартует начнется 29 мая в Смоленске 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Летний легкоатлетический тур Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стартует 29 мая. Как сообщает официальный сайт организации, он будет состоять из шести этапов и финала, который состоится в июле в Казани.
В соревнования тура вошли все олимпийские виды спорта, кроме многоборий, ходьбы, эстафеты и марафона. Для многоборий и кросса организация предусмотрела отдельные туры. Состязание стартует 29 мая в виде командного чемпионата России в Смоленске. Финал пройдет в рамках чемпионата России, который начнется 19 июля.
20 лучших спортсменов, выявленных в состязании, получат премии от легкоатлетической федерации. Победитель тура будет награжден 300-ми тысячами рублей, второе место — 200 тысяч, а спортсмен, замыкающий тройку лидеров, выиграет 150 тысяч.
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