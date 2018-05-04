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В РУСАДА прокомментировали отстранение российских ходоков от ЧМ
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В РУСАДА прокомментировали отстранение российских ходоков от ЧМ 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала лишение российских легкоатлетов статуса нейтральных спортсменов, из-за чего они не смогут выступить на чемпионате мира по спортивной ходьбе в Китае. Слова функционера приводит ТАСС.
"Когда спортсмен лишается возможности выступать на соревнованиях, к которым он готовился длительное время, то ничего кроме сожаления это вызывать не может", — сказала Пахноцкая.
Специалист также отметила, что данный пример должен стать уроком для всех российских спортсменов.
"Но причины отстранения кроются во внутренней дисциплине. Я очень надеюсь, что все случившееся станет большим уроком для всех российских спортсменов, которые будут более внимательно относиться к соблюдению российских антидопинговых правил", — добавила она.
Ранее президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал отстранение пяти российских ходоков от участия в командном чемпионате мира в Китае.
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