Орел примет всероссийские соревнования по прыжкам в высоту 

Открытие соревнований состоится 5 мая в 11.00 в легкоатлетическом манеже Орла. В регион съедутся порядка 100 спортсменов из разных уголков страны. Состязания будут проводиться в шести возрастных группах.
«Посетив районы Орловской области, я увидел, что очень многие молодые ребята хотят заниматься спортом. Нам нужно создавать условия для этого, — отметил Андрей Клычков. — Открытый после реконструкции легкоатлетический манеж в Орле необходимо развивать. Мы будем делать акцент на развитие именно массового спорта. Только так можно вырастить будущих чемпионов».