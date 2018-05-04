Орел примет всероссийские соревнования по прыжкам в высоту

Открытие соревнований состоится 5 мая в 11.00 в легкоатлетическом манеже Орла. В регион съедутся порядка 100 спортсменов из разных уголков страны. Состязания будут проводиться в шести возрастных группах.