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Украинский борец Беленюк: «Спасибо ребятам, которые поехали на чемпионат Европы в Россию вместо нас»
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Украинский борец Беленюк: «Спасибо ребятам, которые поехали на чемпионат Европы в Россию вместо нас» 

Спорт-Экспресс 2 мая 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Украинский борец Жан Беленюк выразил благодарность своим соотечественникам, который участвуют в чемпионате Европе в России. Турнир проходит в Каспийске.
Прорвались на Каспий. Украина приехала на чемпионат Европы
— Как только я узнал, что чемпионат Европы будет проходить в Дагестане (республика в составе России) — задал четкий вопрос, сможем ли мы туда поехать, будучи солдатами и офицерами ЦСКА ВСУ! Меня уверили, что все будет в порядке: «Не беспокойся, а тренируйся», — написал Беленюк в своем Инстаграме. — И я тренировался на высоких оборотах — ведь каким-то образом украинские спортсмены последние четыре года поднимали украинские флаги на соревнованиях в России, привозили оттуда победы. И, что примечательно, ни у кого не возникало вопросов!
Только в марте чиновники, которые вряд ли держали в руках что-то тяжелее вилки, опомнились со своим «государственным решением» (речь об указе Минспорта от 14 марта 2018 о запрете для украинских спортсменов принимать участие в соревнованиях в России). Правда, в апреле его тихо поправили, указав на невозможность указывать федерации, кого куда не пускать, тем более за счет федерации. Но шум поднялся!
Касаемо морального аспекта — тут каждый спортсмен сам определяет для себя, ехать или нет! Мы решили ехать, потому что спортсмен — это наша профессия и это то, что мы умеем делать лучше всего! Мы не отдыхать едем, не зарабатывать (нам сразу сказали, что никаких призовых за этот чемпионат не будет), а побеждать своих соперников, чему нас учили долгое время!
Хочу поблагодарить ребят, которые поехали вместо нас. Невзирая на то, что были абсолютно к этому старту не готовы, они сохранили для Украины возможность выступить в полном составе на чемпионате мира в Будапеште!
Против участия украинских спортсменов в турнире в Каспийске неоднократно высказывался министр спорта страны Игорь Жданов.
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⓏⒽⒶⓃ ⒷⒺⓁⒺⓃⒾⓊⓀ (@zhanbeleniuk) 2 Май 2018 в 10:56 PDT
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