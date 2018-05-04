Харрисон победила в беге на 100 м с барьерами на первом этапе Бриллиантовой лиги

Действующая рекордсменка мира американка Кендра Харрисон одержала победу в беге на 100 метров с барьерами на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).

Результат победительницы — 12,53 секунды. Второй и третьей финишировали ее соотечественницы Брианна МакНил (12,58) и Шарика Нелвис (12,75).

Лучшей на 100-метровке у женщин стала Мари-Жозе Та Лу (Кот-д'Ивуар, 10,85). Второй финишировала Блессинг Окагбаре из Нигерии (10,90), третьей — Элейн Томпсон из Ямайки (10,93). В метании копья у мужчин весь пьедестал заняли представители Германии: первым стал Томас Рёлер (91,78 метра), вторым — Йоханнес Веттер (91,56), третьим — Андреас Хофманн (90,08).

Представитель Катара Абдеррахман Самба с результатом 47,57 секунды победил в беге на 400 метров с барьерами. Вторым финишировал американец Бершон Джексон (49,08), третьим — Кайрон Макмастер из Британских Виргинских островов (49,46).

В беге на 800 метров весь пьедестал заняли кенийские легкоатлеты: первым финишировал Эммануэль Корир (1 минута 45,21 секунды), вторым — Элайджа Манангои (1.45,60), третьим — Николас Кипкоех (1.46,51). Американец Ноа Лайлс стал первым с результатом 19,83 секунды в беге на 200 метров. Джерим Ричардс (Тринидад и Тобаго) финишировал вторым (19,99), замкнул тройку лучших представитель Турции Рамиль Гулиев (20,11).

В беге на 3000 метров у женщин первое место заняла кенийка Каролин Кипкируи (8.29,05), второй и третьей финишировали ее соотечественницы Агнес Тироп (8.29,09) и Хивин Джепкемои (8.30,51).