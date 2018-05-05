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Легендарный биатлонист: Россия на пороге еще нескольких допинговых скандалов
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Легендарный биатлонист: Россия на пороге еще нескольких допинговых скандалов 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о ситуации с допингом в России. Слова эксперта приводит «Матч ТВ».
"Что делать? Принять такой закон, как у итальянцев — уголовное дело.
Сейчас по ходокам опять этот тренер, которого дисквалифицировали, тренировал легкоатлетов, теперь отстранили наших ходоков от Кубка мира.
Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать закон, потому что его нет.
Тот закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон. Это непонятно — то ли поощрить, то ли наказать. Думаю, что мы находимся на пороге еще нескольких скандалов", — сказал Тихонов.
Ранее сообщалось, что допинг-проба «Б» олимпийского чемпиона Асбеля Кипропа дала положительный результат.
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