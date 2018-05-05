Сотрудники РУСАДА не поедут в Монреаль на заседания исполкома и совета учредителей WADA

МОСКВА, 5 мая. / ТАСС /. Никто из сотрудников и руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не собирается ехать в середине мая в Монреаль на заседания исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на которых будет обсуждаться возможность возвращения РУСАДА статуса соответствия антидопинговому кодексу WADA. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года в очередной раз принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу. Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий — российская сторона должна предоставить доступ к допинг— пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

"На майском исполкоме WADA и совете учредителей WADA никто из сотрудников РУСАДА присутствовать не будет", — сказала Пахноцкая.

Исполком WADA пройдет 16 мая, на следующий день состоится заседание совета учредителей этой организации.

В ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. На текущий момент большинство требований международной организации выполнено. 27 июня 2017 года WADA разрешило РУСАДА самостоятельно планировать допинг-тестирование и заниматься отбором проб (мочи и крови) российских спортсменов.