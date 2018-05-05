Бегунья Коробкина пока не получила от IAAF ответа на поданную заявку о нейтральном статусе

МОСКВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Победительница зимнего чемпионата Европы 2015 года в беге на 3000 м Елена Коробкина пока не получила ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на поданную заявку о получении нейтрального статуса, который дает право российским атлетам выступать на международных стартах. Об этом Коробкина сообщила ТАСС.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

"Заявление в IAAF на нейтральный статус я подала еще в феврале, но ответа до сих пор нет. В прошлом году я также отправляла заявку, но тогда мне пришел отказ. Надеюсь, что в этом году все получится куда лучше, ведь надежда умирает последней", — призналась Коробкина.

27-летняя бегунья в субботу пробежала 10000 м на московском турнире Geraklion Athletics за 32 минуты 36,76 секунды, установив третий результат сезона в Европе.

"Я впервые в своей карьере бежала десятку на соревнованиях, и, конечно же, довольна, что сумела добраться до финиша, — сказала Коробкина. — Но сказать, что в восторге от новой дистанции не могу. Думаю, что в ближайшие годы я к десятке больше не вернусь. Буду бежать те дистанции, на которых специализируюсь".

"Могла ли я улучшить рекорд России, который держится уже больше десяти лет? Сегодня точно нет. Это очень серьезное достижение, да и погода сегодня выдалась жаркой и мешала быстро бежать", — подытожила собеседница ТАСС. Рекорд России был установлен 23 августа 2003 года Аллой Жиляевой и равен 30.27,07.