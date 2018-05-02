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Министр спорта Украины: «Считаю участие борцов в чемпионате Европы в России недопустимым!»
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Министр спорта Украины: «Считаю участие борцов в чемпионате Европы в России недопустимым!» 

Спорт-Экспресс 2 мая 2018
Фото: Спорт-Экспресс
Министр спорта Украины Игорь Жданов подчеркнул, что он негативно относится к участию сборной страны в чемпионате Европы по борьбе. Турнир проходит в Каспийске.
Прорвались на Каспий. Украина приехала на чемпионат Европы
— В г. Каспийске (Россия) продолжается чемпионат Европы по борьбе, — написал Жданов на своей странице в Facebook. — К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства — Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров.
Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции — никакого участия сборных команд Украины в любых соревнованиях в России, как стране-агрессору. С этой целью был издан соответствующий приказ министерства.
Хочу отдельно подчеркнуть — это не просто моя личная точка зрения. Бойкот соревнований в России — это консолидированная позиция правительства Украины, всей украинской власти. Как и уверял ранее, туристическая поездка отдельных украинских борцов и тренеров в России происходит без финансовой и организационной поддержке министерства молодежи и спорта. Ни одной гривны налогоплательщиков на это не потрачено.
Предупреждаю всех, что мы будем жестко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения трудового законодательства спортсменами и тренерами, которые являются штатными сотрудниками государственного учреждения «Укрспортобеспечения» и работают по контракту с государством.
Отмечу, что в Россию не поехал основной состав сборной и ни один спортсмен из числа военнослужащих. Это первые практические результаты действия приказа министерства, общих усилий министерства обороны Украины, МВД Украины и СБУ, относительно обеспечения спортсменов-военнослужащих от возможных провокаций и неправомерных действий со стороны спецслужб страны-агрессора.
Спасибо всем федерациям по видам спорта, спортсменам и тренерам, которые разделяют и поддерживают нашу патриотическую и государственную позицию по бойкоту соревнований в России.
Напомним, что ранее министр спорта Украины издал указ, который ограничивает участие украинских спортсменов в соревнованиях на территории России. В частности, в нем говорится, что в случае участия в турнирах в РФ на финансирование команды деньги выделяться не будут.
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