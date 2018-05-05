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«Атлетик» одержал победу над «Бетисом»
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«Атлетик» одержал победу над «Бетисом» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Атлетик» одержал победу над «Бетисом» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 76-й минуте нападающий Икер Муньяин вывел «Атлетик» вперёд, ему ассистировал защитник Иньиго Лекуэ. В компенсированное арбитром время форвард Ариц Адурис закрепил победу басков.
«Атлетик» набрал 43 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице испанского чемпионата. В активе у «Бетиса» 59 баллов, севильская команда располагается на пятой позиции.
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