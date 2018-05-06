Национальный чемпионат по прыжкам на батуте откроется завтра

Тяньцзинь, 6 мая / Синьхуа / — Завтра состоится открытие национального чемпионата по прыжкам на батуте. В нем примут участие такие известные спортсмены, как олимпийский чемпион Дун Дун и чемпионы мира Гао Лэй и Ту Сяо.

Известно, что в чемпионате за медали поборются 160 спортсменов из 12 провинций и районов Китая. Двое бывших спортсменов, олимпийские чемпионы Лу Чуньлун и Хэ Вэньна примут участие в качестве судей.

Главный судья чемпионата Дин Симин рассказал, что будут разыграны комплекты наград в восьми видах программы. Это командные соревнования среди мужчин и женщин, индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин, акробатическая дорожка среди мужчин и женщин, синхронные прыжки среди мужчин и женщин. Соревнования продлятся три дня. —0—