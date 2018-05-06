Ещё
Национальный чемпионат по прыжкам на батуте откроется завтра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Национальный чемпионат по прыжкам на батуте откроется завтра 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Тяньцзинь, 6 мая /Синьхуа/ — Завтра состоится открытие национального чемпионата по прыжкам на батуте. В нем примут участие такие известные спортсмены, как олимпийский чемпион Дун Дун и чемпионы мира Гао Лэй и Ту Сяо.
Известно, что в чемпионате за медали поборются 160 спортсменов из 12 провинций и районов Китая. Двое бывших спортсменов, олимпийские чемпионы Лу Чуньлун и Хэ Вэньна примут участие в качестве судей.
Главный судья чемпионата Дин Симин рассказал, что будут разыграны комплекты наград в восьми видах программы. Это командные соревнования среди мужчин и женщин, индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин, акробатическая дорожка среди мужчин и женщин, синхронные прыжки среди мужчин и женщин. Соревнования продлятся три дня. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Велоспорт -- Старт международной женской велогонки на шоссе "Панорама Гуйчжоу" 2018 Подготовительная работа Пекина к зимней Олимпиаде демонстрирует "китайскую эффективность" -- МОК Четвертый раунд консультаций по формированию нового кабинета министров Италии завершился безрезультатно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера49
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой95
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой157
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы
В «Реале» рассказали о степени серьезности травмы Роналду
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение