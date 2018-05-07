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Приморские легкоатлеты приступили к отбору на Всероссийскую универсиаду
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Приморские легкоатлеты приступили к отбору на Всероссийскую универсиаду 

Prim.News 4 часа назад
Во Владивостоке прошли краевые соревнования.
Краевые соревнования и первый этап VI летней Всероссийской универсиады по легкой атлетике прошли на стадионе «Динамо» во Владивостоке. Около 80 спортсменов вышли на старт в различных дисциплинах: бег на 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 метров, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра и прыжок в высоту.
Чтобы принять участие в финале Универсиады, необходимо выполнить ряд условий — пройти отбор на региональном этапе, а также достойно выступить на всероссийском уровне в соревнованиях сезона 2017/2018 годов.
Команда Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) со всеми поставленными условиями справилась. Зимой 2017 года она заняла третье место, а летом того же года — второе место на студенческом чемпионате России. В феврале 2018 года команда подтвердила статус одной из сильнейших в стране, завоевав второе место на зимнем чемпионате по легкой атлетике «Буревестник» Российского студенческого союза.
Главный судья соревнований Александр Кубарев отметил, что в целом со своей задачей участники соревнований справились.
— Двое ребят — Георгий Булохов и Семен Ширихалов — преодолели дистанцию 100 метров, показав нормативы мастера спорта России. Мария Панищенко на этой же дистанции также близко подобралась к нормативу мастера спорта, — сообщил Александр Кубарев.
Следующей проверкой своей сил для приморских легкоатлетов станет чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров (до 23 лет), которые пройдут в г. Хабаровске.
— Предстоящие старты станут завершающим отбором и проверкой для команды. В составе сборной есть ребята, которые не только смогут пройти отбор на всероссийские соревнования, но и побороться там за призовые места, — подчеркнул главный тренер команды ДВФУ по легкой атлетике Александр Пальченко.
Приморские легкоатлеты на протяжении многих становятся победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.
Мария Дубровская, «СпортПриморье»
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