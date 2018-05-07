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Легкоатлетка Зуй подала индивидуальную заявку в IAAF для участия в зарубежных стартах
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Легкоатлетка Зуй подала индивидуальную заявку в IAAF для участия в зарубежных стартах 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Анастасия Зуй, специализирующаяся в беге с барьерами на 100 и 400 метров, подала в понедельник в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.
"Сегодня в IAAF была отправлена индивидуальная заявка от бегуньи Анастасии Зуй", — сказал представитель пресс— службы.
С декабря в IAAF отправлены 115 стандартных заявок и 44 упрощенных.
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