Победителям Московского полумарафона впервые вручат денежный приз

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В этом году впервые на Московском полумарафоне появится денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн руб.», — говорится в сообщении.

Сумма включает в себя призовые выплаты для мужчин и женщин, занявших с первое по пятое место, а также бонусные выплаты за высокий результат, пояснили организаторы.

«Этим нововведением организаторы хотят поддержать российских спортсменов, которые в ситуации временной дисквалификации ВФЛА могут выступать только в России. После финиша в выборочном порядке будет проводиться тестирование на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы», — отмечается в сообщении.

Московский полумарафон пройдет уже в пятый раз. Забег на дистанцию 21,1 км стартует на Лужнецкой набережной и пройдет по центральным набережным столицы. В этом году Московский полумарафон стал членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).