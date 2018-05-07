Ещё
Победителям Московского полумарафона впервые вручат денежный приз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителям Московского полумарафона впервые вручат денежный приз 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«В этом году впервые на Московском полумарафоне появится денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн руб.», — говорится в сообщении.
Сумма включает в себя призовые выплаты для мужчин и женщин, занявших с первое по пятое место, а также бонусные выплаты за высокий результат, пояснили организаторы.
«Этим нововведением организаторы хотят поддержать российских спортсменов, которые в ситуации временной дисквалификации ВФЛА могут выступать только в России. После финиша в выборочном порядке будет проводиться тестирование на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы», — отмечается в сообщении.
Московский полумарафон пройдет уже в пятый раз. Забег на дистанцию 21,1 км стартует на Лужнецкой набережной и пройдет по центральным набережным столицы. В этом году Московский полумарафон стал членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS).
Агентство «Москва»: последние новости
«Единая Россия» поддержит кандидатуру Д.Медведева на пост председателя правительства РФ Почти 5 млн заявок на билеты ЧМ-2018 подано в первый период второго этапа продаж Российским спортсменам начали выдавать экипировку к зимней Олимпиаде в Пхенчхане
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко получит неожиданную должность114
Медведева выступила с официальным заявлением83
Кабаева дала откровенное интервью186
Медведева переезжает в Канаду44
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера99
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение