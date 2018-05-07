Футболист «Атлетика» Гарсия перенес операцию на сердце и пропустит остаток сезона

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Рауль Гарсия перенес операцию на сердце и пропустит концовку сезона, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Рауль Гарсия с диагнозом нарушение сердечного ритма был планово прооперирован 7 мая в больнице Бильбао. Отмечается, что в случае отсутствия осложнений 31-летний полузащитник будет выписан на следующий день.

Гарсия перешел в «Атлетик» из мадридского «Атлетико» в августе 2015 года, в составе клуба из Бильбао он провел 135 матчей и забил 39 голов.