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Футболист «Атлетика» Гарсия перенес операцию на сердце и пропустит остаток сезона
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Футболист «Атлетика» Гарсия перенес операцию на сердце и пропустит остаток сезона 

Р-Спорт 3 часа назад
Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Рауль Гарсия перенес операцию на сердце и пропустит концовку сезона, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Рауль Гарсия с диагнозом нарушение сердечного ритма был планово прооперирован 7 мая в больнице Бильбао. Отмечается, что в случае отсутствия осложнений 31-летний полузащитник будет выписан на следующий день.
Гарсия перешел в «Атлетик» из мадридского «Атлетико» в августе 2015 года, в составе клуба из Бильбао он провел 135 матчей и забил 39 голов.
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