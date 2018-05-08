Упругая фигура принесла славу российской звезде легкой атлетики

Из молодых, да ранних — вот так можно характеризовать талантливую Анастасию Махрову, которая уже в 16 лет выигрывала для России медали. Давайте посмотрим, как тренируется и как развлекается восходящая звезда российского спорта.

Одну из первых значимых наград Анастасия взяла еще в 2015 году на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

В тот день она стала второй в забеге с препятствиями, уступив только ирландской спортсменке.

Кроме того, в копилке нашей бегуньи есть и победа на юношеском первенстве России по легкой атлетике.

Впереди у Насти еще много побед. Ну, а пока она ведет обычную, насыщенную спортивными тренировками жизнь, успевая уделять время и учебе.