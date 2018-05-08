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Упругая фигура принесла славу российской звезде легкой атлетики
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Упругая фигура принесла славу российской звезде легкой атлетики 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Из молодых, да ранних — вот так можно характеризовать талантливую Анастасию Махрову, которая уже в 16 лет выигрывала для России медали. Давайте посмотрим, как тренируется и как развлекается восходящая звезда российского спорта.
Одну из первых значимых наград Анастасия взяла еще в 2015 году на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
В тот день она стала второй в забеге с препятствиями, уступив только ирландской спортсменке.
Кроме того, в копилке нашей бегуньи есть и победа на юношеском первенстве России по легкой атлетике.
Впереди у Насти еще много побед. Ну, а пока она ведет обычную, насыщенную спортивными тренировками жизнь, успевая уделять время и учебе.
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