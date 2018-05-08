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Дмитрий Шляхтин: «Для меня восстановление ВФЛА — принципиальный момент. Я не хочу испортить себе имя»
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Дмитрий Шляхтин: «Для меня восстановление ВФЛА — принципиальный момент. Я не хочу испортить себе имя» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин в интервью «СЭ» отметил, что для него вопрос восстановления организации в ИААФ стал принципиальным. Он подчеркнул, что проволочки в этом процессе наносят ущерб его репутации.
— Для вас восстановление ВФЛА в правах — это ограниченная в какие-то сроки история? Не уйдете, пока этого не случится? Или есть какая-то точка невозврата, после которой вы готовы оставить президентское место?
— Я уже говорил об этом Руне Андерсону. Объяснял, что с каждым месяцем набираю отрицательную плавучесть в федерации. Говоря, какой я молодец и сколько всего сделал, они, по сути, одной рукой меня приподнимают, а другой — топят. Внутри начинает расти недовольство моей работой. На сегодня мне есть чем заняться, и я объяснил это Андерсону. Но для меня лично восстановление ВФЛА тоже принципиальный момент. Я не хочу испортить себе имя. Работа во главе федерации — это большие политические риски для меня. Так что нужно идти до конца. (Владимир ИВАНОВ)
Полностью интервью Шляхтина — скоро в «СЭ»
Спорт-Экспресс: последние новости
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