Фетисов — о допинговом скандале: «Все, в том числе люди из ВАДА, заинтересованы, чтобы все закончилось»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что ситуация с допингом в российском спорте благополучно разрешится, а незаслуженно наказанные спортсмены добьются справедливости.

— Наш спорт остается под огромным давлением. Конечно, это влияет на спортсменов, тренеров и всех тех, кто причастен к высоким результатам наших атлетов, — цитирует RT Фетисова. — Конечно, для всех эта ситуация печальна. И я говорю не только о российском сегменте спорта, но и о европейском, о мировом. Слишком много вокруг этого скандалов, слишком много разговоров ни о чем. Уже забывается, что спорт был придуман ради мира во всем мире. Нам надо искать выход из этой ситуации, прошло уже три года с ее начала. Необходимо идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, доказывать, что сказанное в докладе Макларена не является правдой. После этого можно выстраивать отношения с международными федерациями, чтобы будущие поколения спортсменов могли спокойно заниматься своим делом.