Владимир Кличко: «Использование допинга в боксе может закончится трагедией»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал использование допинга в мировом спорте. По его словам, в боксе это может привести к фатальным последствиям.

— Использование допинга — это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта, — цитирует Кличко dw.com. — Спорт — это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это — обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.

В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончится трагедией.