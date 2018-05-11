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Владимир Кличко: «Использование допинга в боксе может закончится трагедией»
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Владимир Кличко: «Использование допинга в боксе может закончится трагедией» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко раскритиковал использование допинга в мировом спорте. По его словам, в боксе это может привести к фатальным последствиям.
— Использование допинга — это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта, — цитирует Кличко dw.com. — Спорт — это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это — обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.
В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончится трагедией.
За последние годы ВАДА сделало многое, и они улучшают свою систему борьбы с допингом. Все спортстмены должны проходит допинг-контроль. Быть чистым — моральное обязательство каждого атлета
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