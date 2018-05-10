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В. Садовничий: МГУ завершает строительство национальной антидопинговой лаборатории
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В. Садовничий: МГУ завершает строительство национальной антидопинговой лаборатории 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Московский государственный университет им. М. Ломоносова (МГУ) завершает строительство национальной антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
«Нам поручено создать две новые структуры: это антидопинговая лаборатория, связанная со спортом. Мы завершаем ее — национальную антидопинговую лабораторию. Через короткое время будем стараться уже первые анализы делать в ней. И второе — создать центр высокотехнологичной медицины для спорта высоких достижений. И в долине, которую мы будем строить, такой кластер будет», — сообщил В. Садовничий.
Создание в составе научно-образовательного комплекса МГУ национальной антидопинговой лаборатории с последующей передачей имущества ФГБУ «Антидопинговый центр» Минспорта России предусмотрено поручением президента РФ в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним.
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