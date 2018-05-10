В. Садовничий: МГУ завершает строительство национальной антидопинговой лаборатории 

Московский государственный университет им. М. Ломоносова (МГУ) завершает строительство национальной антидопинговой лаборатории. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.
«Нам поручено создать две новые структуры: это антидопинговая лаборатория, связанная со спортом. Мы завершаем ее — национальную антидопинговую лабораторию. Через короткое время будем стараться уже первые анализы делать в ней. И второе — создать центр высокотехнологичной медицины для спорта высоких достижений. И в долине, которую мы будем строить, такой кластер будет», — сообщил В. Садовничий.
Создание в составе научно-образовательного комплекса МГУ национальной антидопинговой лаборатории с последующей передачей имущества ФГБУ «Антидопинговый центр» Минспорта России предусмотрено поручением президента РФ в целях совершенствования системы предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним.