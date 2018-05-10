Пенсионеры поучаствуют в окружных соревнованиях по легкой атлетике

Финальные окружные соревнования по легкой атлетике для пенсионеров пройдут 19 мая в Центре физической культуры и спорта Центрального административного округа.

— Список команд, которые будут участвовать в турнире, утвердит 16 мая мандатная комиссия. Сейчас точно известно, что своих представителей выдвинут районы Таганский, Замоскворечье и Хамовники. Эти команды обычно делят призовые места, они фавориты соревнований, — пояснил Игорь Степанов , заместитель директора центра.

Отметим, что в турнире будут участвовать сборные в составе четырех человек: двое мужчин и две женщины. Они пробегут кросс длиной один километр.

Соревнования начнутся в 11:00 по адресу: улица Средняя Калитниковская, дом 31. Городской этап турнира состоится 26 мая.