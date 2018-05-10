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Пенсионеры поучаствуют в окружных соревнованиях по легкой атлетике
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Пенсионеры поучаствуют в окружных соревнованиях по легкой атлетике 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Финальные окружные соревнования по легкой атлетике для пенсионеров пройдут 19 мая в Центре физической культуры и спорта Центрального административного округа.
— Список команд, которые будут участвовать в турнире, утвердит 16 мая мандатная комиссия. Сейчас точно известно, что своих представителей выдвинут районы Таганский, Замоскворечье и Хамовники. Эти команды обычно делят призовые места, они фавориты соревнований, — пояснил Игорь Степанов, заместитель директора центра.
Отметим, что в турнире будут участвовать сборные в составе четырех человек: двое мужчин и две женщины. Они пробегут кросс длиной один километр.
Соревнования начнутся в 11:00 по адресу: улица Средняя Калитниковская, дом 31. Городской этап турнира состоится 26 мая.
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