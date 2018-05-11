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CAS дисквалифицировал легкоатлетку Слесаренко на четыре года за допинг
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CAS дисквалифицировал легкоатлетку Слесаренко на четыре года за допинг 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую прыгунью в высоту Елену Слесаренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
17 ноября 2016 года Международный олимпийский комитет сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Слесаренко на Олимпиаде 2008 года в Пекине, после перепроверки допинг-проб. В пробе спортсменки был обнаружен туринабол. Срок дисквалификации спортсменки должен был определить CAS.
Дисквалификация Слесаренко начинается с 4 октября 2016 года. Аннулированию подлежат результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года. Слесаренко является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах, также на ее счету два золота и серебро чемпионатов мира. В 2014 году она завершила спортивную карьеру.
CAS также признал виновной в нарушении антидопинговых правил российскую легкоатлетку Екатерину Волкову (бег на 3000 м с препятствиями). Повторная проверка пробы спортсменки с Олимпийских игр в Пекине 2008 года выявила наличие туринабола. Она была дисквалифицирована на два года начиная с 15 декабря 2016 года, все показанные результаты спортсменки в период с 17 августа 2008 года по 16 августа 2010 года аннулированы.
Кроме того, на два года дисквалифицированы россиянки Елизавета Гречишникова и Ксения Агафонова (обе — бег на длинные дистанции). В крови спортсменок в результате перепроверки допинг-проб, взятых на чемпионате мира — 2009, было выявлено наличие туринабола. Срок дисквалификации Агафоновой начинается с 29 сентября 2017 года, Гречишниковой — с 18 мая 2017 года.
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