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Легкоатлеты из Митина пробегут кросс 12 мая
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Легкоатлеты из Митина пробегут кросс 12 мая 

Управа района Митино 4 часа назад
Фото: Управа района Митино
В субботу, 12 мая, на вело-лыжной трассе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный», который находится по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 26, пройдут финальные окружные соревнования по легкой атлетике (кросс) в рамках спартакиады «Спорт для всех».
— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа города Москвы, в состав которых могут входить мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Начало соревнований в 11.00. (ср)
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