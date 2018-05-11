Легкоатлеты из Митина пробегут кросс 12 мая

В субботу, 12 мая, на вело-лыжной трассе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный», который находится по адресу ул. Вилиса Лациса, д. 26, пройдут финальные окружные соревнования по легкой атлетике (кросс) в рамках спартакиады «Спорт для всех».

— К участию в соревнованиях допускаются сборные команды районов Северо-Западного округа города Москвы, в состав которых могут входить мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.

Начало соревнований в 11.00. (ср)