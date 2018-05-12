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Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае
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Шубенков занял третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сегодня, 12 мая, в Шанхае (Китай) проходит этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Российский бегун Сергей Шубенков занял третье место в забеге на 110 м с барьерами (13,27 секунды). Ямайский спринтер Омар Маклауд одержал победу с результатом 13,16 секунды — это лучший результат сезона в мире. Испанец Орландо Ортега стал третьим (13,17).
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шанхай (Китай) Мужчины
110 м с/б  1. Омар Маклауд (Ямайка) — 13,16 2. Орландо Ортега (Испания) — 13,17 3. Сергей Шубенков (Россия) — 13,27 4. Рональд Леви (Ямайка) — 13,33 5. Хэнсл Парчмент (Ямайка) — 13,48 6. Арис Мерритт (США) — 13,65
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