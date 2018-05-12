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«Алавес» — «Атлетик» — 3:1, «Жирона» — «Валенсия» — 0:1 (обзоры)
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«Алавес» — «Атлетик» — 3:1, «Жирона» — «Валенсия» — 0:1 (обзоры) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура испанской Примеры.
"Алавес" — «Атлетик» — 3:1  "Жирона" — «Валенсия» — 0:1
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