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«Алавес» — «Атлетик» — 3:1, «Жирона» — «Валенсия» — 0:1 (обзоры)
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«Алавес» — «Атлетик» — 3:1, «Жирона» — «Валенсия» — 0:1 (обзоры)
Soccer News
2 часа назад
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Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура испанской Примеры.
"Алавес" — «Атлетик» — 3:1 "Жирона" — «Валенсия» — 0:1
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