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Российские метатели диска Мальцева и Бутенко стали победителями турнира во Франции
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Российские метатели диска Мальцева и Бутенко стали победителями турнира во Франции 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 мая. Российские метатели диска Юлия Мальцева и Виктор Бутенко стали победителями международного легкоатлетического турнира во французском Монжероне.
В соревнованиях среди женщин Мальцева показала результат 60,61 метра. Второе место заняла Хрисула Анагностопулу из Греции (58,79), третьей стала представительница Таиланда Субенрат Инсаенг (56,21). Мальцева является победительницей Универсиады 2015 года, бронзовым призером Кубка Европы по метаниям 2018 года.
Результат Бутенко составил 62,78 метра. Вторым стал француз Джухан Лолассонн (62,48), третьим — колумбиец Маурисио Ортега (61,83). Бутенко в 2014 году становился победителем Кубка Европы по метаниям, а также победителем молодежного чемпионата Европы 2013 года.
Также в соревнованиях среди мужчин в тройном прыжке выступал Алексей Федоров, занявший пятое место.
Россияне из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выступают на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.
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